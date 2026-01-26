„A gyűlöletgyárban folyik a tömegtermelés.”

Csillag István, Népszava: „A »100 GYÁR« PROGRAMBAN A GYÜLÖLETGYÁR (GY.GY.) IS MEGVALÓSULT. Itt is több gyártósoron folyik a tömegtermelés, sőt a menekültekkel, a migránsokkal, az idegenekkel szembeni nagyüzemi gyűlölet kialakítása már tíz éve folyamatos. De a GY.GY. a leghatékonyabb abban is, hogy a Putyin zsoldjában álló Orbán utasítására az ukránok ellen folyjék eredményes hangulatkeltés. »Ügynököket« lelepleznek le, autós üldözés után a nyílt utcán fogják el őket, magyarlakta településen templomkaput gyújtanak fel, sorozási kényszerítési mesét adnak elő.”