Fodor Gábor, Index: „A háború kérdése uralni fogja a magyar belpolitikát, több értelemben is. 2010 óta nem éltünk át olyan választási évkezdetet, amikor ennyire elképzelhetőnek tűnt, hogy a Fidesz–KDNP elveszítheti a választásokat. A vetélkedés kiélezett, teljesen egyenlő az esélye mindkét nagy tömörülésnek a győzelemre. Ezt támasztja alá az is, hogy az idei év is azzal kezdődött, hogy az egyik hazai közvélemény-kutató intézet a Tisza Párt jelentős fölényét jósolta, majd ezzel szemben a brüsszeli Politico Fidesz-győzelmet prognosztizált a tavaszi választáson.Nem véletlenül, hiszen a tavalyi év második fele a Fidesz folyamatos erősödéséről szólt, tehát a jelenlegi trend inkább nekik kedvez.”