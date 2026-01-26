Rendkívüli

Orbán Viktor: Magyarország az Európai Bírósághoz fordul

A lengyel polgárok egyre növekvő többsége megy szembe Tuskkal

A lengyel polgárok egyre növekvő többsége megy szembe Tuskkal.

Csizmadia László
2026. 01. 26. 14:59
Csizmadia László, Civilek.Info: „Manfred Weber és Ursula von der Leyen jó ideje birodalmi vezetőknek képzelik magukat. Így aztán úgy gondolják, beavatkozhatnak Magyarország szuverenitásába. Teszik ezt úgy, hogy a 2026. április 12-i parlamenti választásunk előtt helytartónak nevezték ki Magyar Pétert. A vékony jégen csúszkáló, hazát kiárusító, küldött és fogott vezető bemutatta elképzelt kormányának külügyi »sztárvezetőjét«, Orbán Anitát, aki mellesleg kitömött brüsszeli hátizsákkal érkezett. Azonkívül, hogy a külügyi és külgazdasági minisztériumban, elmondása szerint, ő mindent jobban fog intézni, mint elődje, jelezte, hogy képes lesz a magyaroktól visszatartott európai uniós pénzek visszahozására, bármikor a lengyeleket is Magyarországra invitálja. A tiszás ígéret sokba kerül Magyarországnak. Mellesleg jogi úton, a magyar adófizetőknek járó összegeket a kormány döntése alapján pereljük kamatostul. Ez nem adomány, hanem jár. A lengyelek nem Anita asszonyra várnak. Jönnének maguktól is, ha Donald Tusk demokráciát romboló terrorja őket nem tartaná vissza. A lengyel miniszterelnök bemutatta, hogyan lehet a népfelség elve ellenére a demokráciát rabrács mögé zárni. A lengyel nép rövid ideig tűrte porig alázását. Patriótáik és szellemi honvédőik felébredtek, melynek kézzelfogható eredménye Karol Nawrocki köztársasági elnök úr győzelme. Tusk, a marionett bábu hiába fejezi le a lengyel igazságszolgáltatást, folyamatosan szembe fog találkozni a lengyel polgárok egyre növekvő többségével, ami erősebb pajzs, mint egy áruló szellemi, fizikai bunkósága. A Békemeneteket szervező CÖF–CÖKA a lengyel civilek jelzései alapján tudja, hogy senki és semmi nem akadályozhatja meg baráti testvériségünket. Közös gyökerű fánkon már érlelődik a termés.”
 


 

