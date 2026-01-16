Rendkívüli

Orbán Viktor: Brüsszel ki akarja préselni a pénzt Magyarországból, hogy Ukrajnának adja + videó

„A Magyar Péter lábai előtt csúszó-mászó Hann Endre”

„A Magyar Péter lábai előtt csúszó-mászó Hann Endre”

Mandula Viktor
2026. 01. 16. 6:37
Mandula Viktor, Facebook: „A DK a legutóbbi EP-választáson 8 százalékot kapott, majd azóta 51 százalékkal megnyertek egy időközi választást Újpesten (Varju László), de még a full fideszes dombóvári körzetben is 11 százalékot hoztak az időközin. Így nyilván nettó genyóskodás, amit a Magyar Péter lábai előtt csúszó-mászó Hann Endre művel velük. De hát mi a meglepetés tárgya? Másfél éve ezt műveli a teljes tiszás propaganda-univerzum a hírportáljaival, “elemzőivel”, megmondóembereivel együtt mindenkivel szemben, aki nem hajlandó önként félreállni Magyar Péter útjából. A 444-nél külön embert tartanak a Kutyapárt lejáratására, mivel ők sem hajlandóak átadni a szavazóikat a forrófejű NER-szökevény tőzsdespekulánsnak.”

