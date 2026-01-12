Rendkívüli

Kiosztották a Golden Globe-díjakat, itt a győztesek névsora

„A magyarok vérét akarják ontani, magyarként”

Dezse-Zelenka Dóra
2026. 01. 12. 6:29
Dezse-Zelenka Dóra, Facebook: „Eddig csak nem értettünk egyet, a Tisza-vezér bíztatására azonban ezek az emberek már a vérünket akarják, mert szerintük rászolgáltunk a megtorlásra. Pedig az egyet nem értés nem jelenti azt, hogy el kell pusztítani a másikat, ahogyan azt sem jelenti, hogy meg kell alázni a mocskolódó tüntetéssel Isten házát. Mert kellene lennie minimumnak, alapnak, amit egymás ellen nem követünk el, amit honfitársunknak nem kívánunk. Nagyon remélem, hogy ezen emberek legalább egy része április után egy picit elgondolkozik azon, hogy mit művelt azt elmúlt másfél évben akár a valóságban, akár a virtuális világban. Aki pedig ezt nem teszi meg, az legalább egy kicsit kevésbé lesz büszke arra, hogy magyarok vérét akarta ontani magyarként.”

