„A maradék MSZP-sk az utcán akarnak elvérezni a kitelepülőpultok mögött”

Bálint Botond, Origo: „Az MSZP nem olyan módját választja az öngyilkosságnak, mint a Momentum, az LMP és a többiek, a maradék emeszpések (most úgy tűnik) az utcán akarnak elvérezni az előző választásról megmaradt kitelepülőpultok mögött, az internacionálét énekelve. Ez végül is becsülendő, ez az „uccsó” harminc ember legalább komolyan gondolta azt a rengeteg hülyeséget, amit a pártelit pénzért csinált.”



