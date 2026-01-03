A Monroe-elv hangsúlyos szerepeltetése…

Nagy Attila Tibor, Facebook: „A mai katonai akcióval nyilvánvalóvá vált, hogy a még tavaly év vége felé nyilvánosságra hozott új amerikai nemzetbiztonsági stratégiai nem pusztán egy üres papírhalmaz, amelyiket nem érdemes komolyan venni. A Monroe-elv hangsúlyos szerepeltetésével az USA megüzente, a saját féltekén kijjebb akarja szorítani a nem amerikai befolyást. Maduro megbuktatása csapás Oroszországnak és a Latin-Amerikában jelen lévő kínai gazdasági terjeszkedésnek is gátat igyekszik szabni a Trump-adminisztráció.”



