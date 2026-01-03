A nagy lufihámozó mindent (is) átlát

Tarjányi Péter, Facebook: „Andrij Jermak volt az ukrán elnöki hivatal vezetője. Civil politikus. Tárgyaló. Nyugati kapcsolattartó. Konfliktustompító vagy felerősítő, mikor mire volt szükség… Ő kikerült a központból korrupciós ügyek miatt… Most Zelenszkij Kyrylo Budanovot, a katonai hírszerzés vezetőjét emelte fel az elnöki döntéshozatal közvetlen közelébe és élére. Ez a váltás nem véletlen.”