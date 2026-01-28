Hargitai Miklós, Népszava: „A magyar külügyminiszter hétfői bejelentése óta az eddiginél is egyértelműbb: a Fidesz mindent egy lapra tesz fel a választási kampány hátralévő részében. A kormányzás úgynevezett eredményeivel nem is igazán próbálkoztak, az adóriogatás a jelek szerint besült, a Tisza-lufi pedig ahhoz képest elég feszes, hogy a pártsajtó 2024 (!) márciusa óta nagyjából havonta tudósít a kipukkanásáról. Jobb híján tehát marad az ukránozás; a közpénz-százmilliárdokból felépített képzelt ellenség, amelyet egyetlen, jó helyre tett x-szel le lehet győzni a választáson. A NER fő erőssége a hívek aranyhal-memóriája, idézzük fel hát a kezdeteket. Azt mindenekelőtt, hogy amikor kitört a háború, a rezsim a lényeget illetően heteken át hallgatott (azokat leszámítva, akik közvetlenül Moszkvából kapják az ukázt), mert egyáltalán nem volt egyértelmű, hogy az agresszor vagy inkább a megtámadott fél mellett hasznosabb kiállni. Amikor pedig megszületett a döntés, hogy az orosz kapcsolat mindent megér – hogy nem az »olcsó« orosz gáz miatt, arról épp lapunk tegnapi száma közölt illusztris számokat –, az elsődleges magyarázat az volt, hogy Ukrajna sanyargatja az ottani magyar kisebbséget.”