Hargitai Miklós, Népszava: „A magyar külügyminiszter hétfői bejelentése óta az eddiginél is egyértelműbb: a Fidesz mindent egy lapra tesz fel a választási kampány hátralévő részében. A kormányzás úgynevezett eredményeivel nem is igazán próbálkoztak, az adóriogatás a jelek szerint besült, a Tisza-lufi pedig ahhoz képest elég feszes, hogy a pártsajtó 2024 (!) márciusa óta nagyjából havonta tudósít a kipukkanásáról. Jobb híján tehát marad az ukránozás; a közpénz-százmilliárdokból felépített képzelt ellenség, amelyet egyetlen, jó helyre tett x-szel le lehet győzni a választáson. A NER fő erőssége a hívek aranyhal-memóriája, idézzük fel hát a kezdeteket. Azt mindenekelőtt, hogy amikor kitört a háború, a rezsim a lényeget illetően heteken át hallgatott (azokat leszámítva, akik közvetlenül Moszkvából kapják az ukázt), mert egyáltalán nem volt egyértelmű, hogy az agresszor vagy inkább a megtámadott fél mellett hasznosabb kiállni. Amikor pedig megszületett a döntés, hogy az orosz kapcsolat mindent megér – hogy nem az »olcsó« orosz gáz miatt, arról épp lapunk tegnapi száma közölt illusztris számokat –, az elsődleges magyarázat az volt, hogy Ukrajna sanyargatja az ottani magyar kisebbséget.”
Így írnak ők – Január 28., délután
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!