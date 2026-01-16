Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„A pannon Caligula elszabadult!”

„A pannon Caligula elszabadult!”

Szabó Gergő
2026. 01. 16. 15:09
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szabó Gergő, Pesti Srácok: „Magyarországon a jogszabály szerint emberölés miatt 5-től 15 évig terjedő szabadságvesztés kiróható. Egy átlagos gyilkos tehát »megúszhatja« akár öt év letöltendő börtönnel is. Magyar Péternél azonban azok is 20 év letöltendő börtönt kaphatnak majd, akiknél összeállnak a mozaikdarabkák, és akik ki merik mondani a tiszás politikusok és holdudvar által folyamatosan elkotyogott megszorítási terveket. Magyar Péter ugyanis egy törvényszéki döntésre hivatkozva annyira felhergelte magát, hogy toporzékolva mondta fel kamera előtt és azóta többször is kiírta közösségi oldalára, hogy öt, meg tíz, de egyesek húsz év börtönre is számíthatnak majd, ha végre győz a Szeretetország. A pannon Caligula elszabadult, van itt már minden, bűnszervezet, hűtlen kezelés, annyira megy a toporzékolás, hogy kezd ijesztővé válni a helyzet. Ez az alak Orbán Viktort legalább húsz évre, a környezetét hasonló időintervallumra ültetné le, de ha a barátokkal egy kocsmában, étteremben vagy bárhol arról beszélgettek, hogy a tiszás megszorítócsomag nem valami jó ötlet, akkor ennek a beteg embernek a fogdmegjei már vihetnek is a Magyar Péter által elképzelt »emberséges és működő« Magyarországon. De milyen jó ember ez, amikor lövethetne is, nem?”

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekliberálisok

A liberális elmebaj arcai

Bayer Zsolt avatarja

Szilágyi Ákos barátom munkája.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.