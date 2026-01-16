Szabó Gergő, Pesti Srácok: „Magyarországon a jogszabály szerint emberölés miatt 5-től 15 évig terjedő szabadságvesztés kiróható. Egy átlagos gyilkos tehát »megúszhatja« akár öt év letöltendő börtönnel is. Magyar Péternél azonban azok is 20 év letöltendő börtönt kaphatnak majd, akiknél összeállnak a mozaikdarabkák, és akik ki merik mondani a tiszás politikusok és holdudvar által folyamatosan elkotyogott megszorítási terveket. Magyar Péter ugyanis egy törvényszéki döntésre hivatkozva annyira felhergelte magát, hogy toporzékolva mondta fel kamera előtt és azóta többször is kiírta közösségi oldalára, hogy öt, meg tíz, de egyesek húsz év börtönre is számíthatnak majd, ha végre győz a Szeretetország. A pannon Caligula elszabadult, van itt már minden, bűnszervezet, hűtlen kezelés, annyira megy a toporzékolás, hogy kezd ijesztővé válni a helyzet. Ez az alak Orbán Viktort legalább húsz évre, a környezetét hasonló időintervallumra ültetné le, de ha a barátokkal egy kocsmában, étteremben vagy bárhol arról beszélgettek, hogy a tiszás megszorítócsomag nem valami jó ötlet, akkor ennek a beteg embernek a fogdmegjei már vihetnek is a Magyar Péter által elképzelt »emberséges és működő« Magyarországon. De milyen jó ember ez, amikor lövethetne is, nem?”