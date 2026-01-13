Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

A progresszív értelmiség – az egyéni túlélésért – beállt Magyar mögé

A progresszív értelmiség – az egyéni túlélésért – beállt Magyar mögé.

Nefelejcs Gergő
2026. 01. 13. 15:02
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél

Nefelejcs Gergő, Index: „Mi lesz, ha megismétlődik a 2022-es blama, csak ezúttal nem a jobberek tűnnek el, hanem a baloldaliak? Mert a progresszív értelmiség láthatóan és hallhatóan beállt Magyar Péter mögé, de ott egyéni túlélésekről van szó. Az átlagszavazót azonban nem feltétlenül ilyen szempontok mozgatják, sőt, hiába attól hangos a sajtó, hogy a tét »Orbán vagy nem Orbán«, azért jó pár ember nem tudja erre az egy kérdésre redukálni az elveit. Nekik viszont nem biztos, hogy jött jó ajánlat vagy pozitív jövőkép: a »legyen több pénz a közszolgáltatásra, de adózzunk kevesebbet« pedig nem kampányígéret, hanem egy gordiuszi csomó. Ez alapján viszont bőven benne van a pakliban, hogy ezek az emberek nemes egyszerűséggel vagy otthon maradnak, vagy protesztből juszt se a Tiszára szavaznak, hanem a Kutyákra vagy a Mi Hazánkra.”


 

