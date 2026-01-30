Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

A propagandisták a woke-ról hadoválnak, ahol kisóvodásokat operálnak át csillárrá

A propagandisták a woke-ról hadoválnak, ahol kisóvodásokat operálnak át csillárrá.

Batka Zoltán
2026. 01. 30. 14:40
Batka Zoltán, Népszava: „A hatalomgyár ennek megfelelően elkezdett teljes gőzzel fiktív ellenségeket gyártani – Soros, melegek, hajléktalanok, tanárok, diákok, ukránok. A propagandistái a magyar élettel köszönő viszonyban sem lévő »keresztényüldözésről« meg a »woke« világ szörnyűségeiről kezdtek hadoválni, ahol kisóvodásokat operálnak át csillárrá. Közben ezzel párhuzamosan elindult a NER léepülése: a Fidesz kisodródott az EU főáramából, EU-s pénzek leálltak, a gazdaság befékezett, megugrott az infláció. Óriási tömegek számára lett napi tapasztalat, hogy Európa legnagyobb adóelvonása mellett tempósan épülnek le a közszolgáltatások, a súlyosan kontraszelektált Fidesz-elit pedig futószalagon gyártja a ki nem kényszerített botrányokat.”


 

