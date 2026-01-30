Rendkívüli

Orbán Viktor: Brüsszel ki akarja nyírni a rezsicsökkentést + videó

„A Publicus Intézet felmérése szerint”  – kell még valamit mondani...?

„A Publicus Intézet felmérése szerint”  – kell még valamit mondani...?

Juszt László
2026. 01. 30. 6:42
Juszt László, Facebook: „Mit szól ahhoz, hogy már a saját táborában sem Önben látják a jövőt? A Publicus Intézet felmérése szerint “a kormánypárti szavazók körében Szijjártó Pétert látják az Ön lehetséges utódaként? Sőt! A Fidesz-szavazók több mint 90 százaléka akkor is a pártra szavazna, ha nem Ön lenne a miniszterelnök-jelölt. Ugyanakkor a teljes népesség 55 százaléka úgy véli, hogy Ön már elfáradt, és nem alkalmas az ország vezetésére.”

