„A Publicus Intézet felmérése szerint”  – kell még valamit mondani...?

Juszt László, Facebook: „Mit szól ahhoz, hogy már a saját táborában sem Önben látják a jövőt? A Publicus Intézet felmérése szerint “a kormánypárti szavazók körében Szijjártó Pétert látják az Ön lehetséges utódaként? Sőt! A Fidesz-szavazók több mint 90 százaléka akkor is a pártra szavazna, ha nem Ön lenne a miniszterelnök-jelölt. Ugyanakkor a teljes népesség 55 százaléka úgy véli, hogy Ön már elfáradt, és nem alkalmas az ország vezetésére.”