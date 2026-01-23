A saját szektájukat hergelik a végletekig

Kertész Dávid, Origo: „Ezekkel az aljas hazugságokkal pedig mindössze egyetlen céljuk van: feltüzelni a szekta dühét, és ha valamelyik agymosott követőjük esetleg drasztikusabban reagál, és már nem csak Facebook-on fenyegetőzik gyilkossággal, akkor ők majd mossák kezeiket, és kijelentik, hogy nem ők kezdték. Nos, de, ők kezdték. Befejezni azonban mi fogjuk, de nem erőszakkal, hanem egy elsöprő választási győzelemmel.”