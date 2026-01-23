A saját szektájukat hergelik a végletekig

Kertész Dávid, Origo: „Ezekkel az aljas hazugságokkal pedig mindössze egyetlen céljuk van: feltüzelni a szekta dühét, és ha valamelyik agymosott követőjük esetleg drasztikusabban reagál, és már nem csak Facebook-on fenyegetőzik gyilkossággal, akkor ők majd mossák kezeiket, és kijelentik, hogy nem ők kezdték. Nos, de, ők kezdték. Befejezni azonban mi fogjuk, de nem erőszakkal, hanem egy elsöprő választási győzelemmel.”
Így írnak ők – Január 23., délelőtt
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!