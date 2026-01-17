A szegény (DK-s) kisgyermek panaszai

Gréczy Zsolt, Facebook: „Azt hihette volna az ember, hogy Gyurcsány Ferenc hátralépése után enyhül a gyűlöletcunami a DK-val szemben. Elvégre egy, még a riválisok körében is ugyan támadott, de elismert hölgy veszi át a párt vezetését. De nem ez történt. A DK-val szembeni áradat nem hogy nem enyhült, hanem fokozódik. Meghamisított levelezés, kamukutatások, elhallgatott DK-s akciók, eredmények, gyalázkodó kommentek.”



