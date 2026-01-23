A szekta most tombolja ki magát a kommentekben.

Dezse-Zelenka Dóra, Facebook: „Vicces látni, ahogy közeledünk a választáshoz, még az eddigieknél is aktívabbak a tiszások a közösségi médiában, ugyanis pontosan tudják – hiszen van 15 év tapasztalatuk –, hogy kevesebb mint 100 napjuk van arra, hogy kitombolják magukat a kommentekben, mert utána megint mehetnek vissza oda, ahonnan jöttek, hogy aztán a ciklus közepén megint kijelöljenek nekik valakit, akit aktuálisan imádhatnak.”