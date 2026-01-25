„A szekta szívesen végrehajtja a parancsot”

Dezse Balázs, Origo: „Mint ahogy azt mindenki látja, aki használ Facebookot, a DPK-gyűlések napjain a szekta – valószínűleg parancsra – ultra üzemmódba kapcsol, és elárasztja fertővel mindazon jókedvűen posztoló honfitársunk oldalát, akik jól merték érezni magukat egy ilyen rendezvényen, vagy ha nem voltak ott, esetleg tetszett nekik, amit a közvetítésben hallottak. Meglepődni persze nem tudunk ezen, de mégis érdemes egy pillanatra beleképzelni magunkat a szektások helyzetébe. Ezek az emberek saját hibájukból boldogtalanok, frusztráltak, kétségbeesett valóságokban élik mindennap az életüket, és nincs közösségük. És ezért gyűlölnek minket – ilyenkor különösen. És szívesen végrehajtják a parancsot.”