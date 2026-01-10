Horn Gábor, Facebook: „Ahogy arra számítani lehetett, számíthatunk Orbán nagy barátjára, Trumpra a választási kampányban itthon – nyilván leginkább azért, hogy nehogy beavatkozzon az amerikai elnök egy másik ország belügyeibe, és ez persze nyilván nem jelenti azt, hogy a magyar orbáni politika esetleg idegenek által vezérelt, külföldről meghatározott (esetleg a hazát éppen eláruló…). Trumpnak fontos a szélsőjobbos világ politikai jelképévé váló Orbán hatalmon tartása, persze nem bármi áron, de idejönni, az nem kerül semmibe.”



