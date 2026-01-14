Lánczi Tamás, Facebook: „Súlyos nemzetbiztonsági kockázatok rajzolódnak ki a Tisza Párt adatbázis-szivárgási botránya körül – a Szuverenitásvédelmi Hivatal feltárt adatai alapján egyre világosabb a kép. A nyilvánosságra került adatbázisban több olyan fejlesztői és adminisztrátori profil is azonosítható, amelyek ukrán informatikai szakemberekhez és vállalatokhoz köthetők. Nem elszigetelt szereplőkről van szó: ezek a cégek és cégcsoportok Ukrajna offenzív és defenzív kiberinformatikai infrastruktúrájához is kapcsolódnak. Felhasználók százezreinek személyes adatai egy olyan rendszerből szivárogtak ki, amelynek szálai kémszoftvert fejlesztő, a titkosszolgálattal kapcsolatban álló amerikai mélyállami vállalathoz és ukrán védelmi kötődésű IT-hálózatokhoz vezetnek. A Tisza Párt nem hallgathat tovább, magyarázatot kell adnia arra, hogy miért ukrán cégekre bízta a magyar választók személyes adatait kezelő, politikai mozgósításra használt alkalmazásának fejlesztését.”