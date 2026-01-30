„A Tiszánál pánik van.”

Szabó Gergő, PestiSrácok: „Nehéz lesz majd kijönni a slamasztikából, ha üt az igazság órája, a notórius hazudozók ezért koppannak mindig óriásit. A pánik tapintható Magyar Péterék csapatában, hiszen most hangosbemondós kocsit akarnak küldeni a vidéki kistelepülésekre, hogy meggyőzzék az embereket. Nem elég, ha a pannon Caligula ordibál bádoghangon, jönnek az ordibátoros kocsik is. Magyar Péter és brigádja a sok hazudozás mellett belül tisztában van azzal, hogy igen nagy baj van. Hiába kamuzzák, hogy húsz százalékkal vezetnek, hiába mondatják ki a manipulációs kerekasztal tagjaival az eszement tiszás előnyt, tudják, hogy ez bődületes hazugság. A kettős beszéd ideje ez a Tisza Pártnál, miközben magabiztosan óbégatják, hogy legalább 3 millió szavazójuk van, minden morzsáért megpróbálnak lehajolni, az új, Szamuely-féle ötlet, hogy mennek az ordibátoros kocsik, és a vidéki magyar embereknek nyitják majd fel a szemét, hogy a Tisza »jó«, a Fidesz meg »rósz«. Ez a nagy rendszerváltók színvonala, összefoglalva: pánik van.”