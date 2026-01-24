Pozsonyi Ádám, Facebook: „Van egy fura emberi hit, miszerint, ha valakit megsértünk, az szeretni fog, s ha idiótának hívunk a nézetei miatt, akkor nyomban belátja, hogy rossz úton tévelyeg, és megváltoztatja a nézeteit. Ezt néha politikusok is megengedik maguknak, nem csak a kommentelők. Korunk fő kommentelője - államférfinak nem nevezném, a végtelen pimaszság nem tálentum, s kizárólag rövid távon jön be - Magyar Péter. Magyar Péter szerint ugyanis a miskolciak „vidéki debilek, Miskolc egy suttyó hely, lepratelep, proliláger”.