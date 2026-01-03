A világ közösségimédia-felületei néhány ember kezében vannak

Dúró Dóra, Facebook: „Az egész világ közösségi média felületei néhány ember kezében összpontosulnak, akik így uralják, hogy milyen információ juthat el egyáltalán az emberekhez, és mi (vagy ki az), amikről/akikről nem is hallhatnak. A legfőbb kérdés csak az, hogy ez a jelenség miért csak most szúrt szemet a brit titkosszolgálat vezetőjének, Blaise Metrewelinek. Mindez nemcsak a politika területén van így: a kultúrában is hasonló jelenség zajlik azzal, hogy a Netflix épp felvásárolja egyik legnagyobb riválisát, ugyanígy politikai propagandát is sugározva persze tartalmain keresztül.”