„A világ legrövidebb könyvei”

Mandula Viktor, Facebook:

„MAGYAR PÉTER: Asszertív kommunikáció és sikeres indulatkezelési módszerek

KAPITÁNY ISTVÁN: Mindig a kisemberek pártján a multicégekkel szemben

LÁZÁR JÁNOS: Mondataim, amelyekkel segítettem a Fidesz kampányait

PUZSÉR RÓBERT: Tiszta vagyok!

POTTYONDY EDINA: Rokonszenves mimika és testbeszéd kezdő youtubereknek

GULYÁS MÁRTON: Én csak kérdezek, nem akarom alakítani a politikát!

SULYOK TAMÁS: Így legyünk karakteres államfők

HUMANISTÁK: Bemutatjuk a 106 képviselőjelöltünket

SZILY NÓRA: Szolidaritásom Varga Judittal

FEKETE-GYŐR ANDRÁS: Eseteim az elmúlt 10 évből, amikor okosabb voltam az épp mellettem álló embernél”