„A világ legrövidebb könyvei”

Mandula Viktor, Facebook:
„MAGYAR PÉTER: Asszertív kommunikáció és sikeres indulatkezelési módszerek
KAPITÁNY ISTVÁN: Mindig a kisemberek pártján a multicégekkel szemben
LÁZÁR JÁNOS: Mondataim, amelyekkel segítettem a Fidesz kampányait
PUZSÉR RÓBERT: Tiszta vagyok!
POTTYONDY EDINA: Rokonszenves mimika és testbeszéd kezdő youtubereknek
GULYÁS MÁRTON: Én csak kérdezek, nem akarom alakítani a politikát!
SULYOK TAMÁS: Így legyünk karakteres államfők
HUMANISTÁK: Bemutatjuk a 106 képviselőjelöltünket
SZILY NÓRA: Szolidaritásom Varga Judittal
FEKETE-GYŐR ANDRÁS: Eseteim az elmúlt 10 évből, amikor okosabb voltam az épp mellettem álló embernél”
