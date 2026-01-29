Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„A világ legrövidebb könyvei”

Mandula Viktor
2026. 01. 29. 6:44
Mandula Viktor, Facebook

„MAGYAR PÉTER: Asszertív kommunikáció és sikeres indulatkezelési módszerek

KAPITÁNY ISTVÁN: Mindig a kisemberek pártján a multicégekkel szemben
LÁZÁR JÁNOS: Mondataim, amelyekkel segítettem a Fidesz kampányait
PUZSÉR RÓBERT: Tiszta vagyok!
POTTYONDY EDINA: Rokonszenves mimika és testbeszéd kezdő youtubereknek
GULYÁS MÁRTON: Én csak kérdezek, nem akarom alakítani a politikát!
SULYOK TAMÁS: Így legyünk karakteres államfők
HUMANISTÁK: Bemutatjuk a 106 képviselőjelöltünket
SZILY NÓRA: Szolidaritásom Varga Judittal
FEKETE-GYŐR ANDRÁS: Eseteim az elmúlt 10 évből, amikor okosabb voltam az épp mellettem álló embernél”

Pozsonyi Ádám
Van olyan ismerősük, esetleg rokonuk, aki társaságban néha megszólal, s vihogva ezt mondja: „Ismeritek? Két rendőr utazik a vonaton…” Na, őt töröljék a Facebookról. Szakítsák meg az ismeretséget, ne beszélgessenek vele, a lányukat semmiképp ne adják hozzá.

