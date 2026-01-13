Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Akik azonosulnak a teherautók platójáról ordítozó Szamuely-klónnal

Akik azonosulnak a teherautók platójáról ordítozó Szamuely-klónnal.

Jeszenszky Zsolt
2026. 01. 13. 15:02
Jeszenszky Zsolt, PestiSrácok: „A ma leírt (al-)csoportok mindegyikére jellemző, hogy a világ dolgait illetően is rendre markáns álláspontokat fogalmaznak meg. Hangosan kiállnak az LMBTQ, a kisebbségek, a migránsok mellett. (Hajós Andrásnak becsületére legyen mondva, hogy Ember Márkkal együtt beismerték, hogy Orbán Viktornak igaza volt a migrációval kapcsolatban.) És tulajdonképpen akikről ma szó volt, egyfajta korjelenség is. Amikor ez a típus határozza meg a kulturális életet. Egy széthulló kultúra legbiztosabb jele a túlzott tolerancia, a szellemi, lelki és fizikai restség, az egyéni és társadalmi belső értékek elengedése, a személyes és nemzeti önbecsülés hiánya. Megkopó hagyományok, rossz öltözködés, nem előre engedni a nőket, engedékenynek lenni szemeteléssel, az utcai csövesekkel szemben stb. És befogadni olyanokat, akik nem vallják az őshonos értékeket – mert már maguk a liberális »kultúracsinálók« sem vallják ezeket. Ennek az önmagát még mindig piedesztálra emelő, de valójában nihilistává silányult urbánus értelmiségnek, élen a velünk élő SZDSZ-panoptikummal, valójában nem is okoz olyan nagy nehézséget azonosulni a hasonlóan nihilista, önhitt, semmilyen nemzeti érzéssel nem rendelkező, de önérdekből bármilyen színjátékra és/vagy elvtelenségre képes, teherautók platójáról ordítozó Szamuely-klónnal. Így lettek hát ők is Tisza-szavazók.”


 

