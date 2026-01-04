Ujhelyi István, Facebook: „Ha az Egyesült Államok egy másik szuverén ország vezetőjét – a nemzetközi jog kereteit teljesen figyelmen kívül hagyva – az éjszaka leple alatt fegyveresekkel elrabolja, akkor ezt mostantól más is megteheti? Miért is ne? Amit szabad Jupiternek, a kisökörnek nehogy már ne!? Észak-Korea nekirongyolhat Délnek? Pakisztán Indiának? Irán Izraelnek? Ki tiltja meg? Milyen erkölcsi, politikai értékrend, közmegegyezés gátolja meg? Vagy ki szólhat egy rossz szót is Kínának, ha végrehajtja a több évtizedes országegyesítő célját, és katonailag lerohanja Tajvant? Ha tapsolunk a világpolitikai térfél egyik oldalán valaminek, nem pfújolhatunk a másikra ugyanezért. Ha már deklaráltan semmibe veszünk nemzetközi szerződéseket, államközi garanciákat, akkor végül csak a farkastörvények maradnak – ott meg általában csak az erősek élnek sokáig, a prédáknak annyi.”