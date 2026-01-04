Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Amit szabad Jupiternek, a kisökörnek nehogy már ne!?”

„Amit szabad Jupiternek, a kisökörnek nehogy már ne!?”

Ujhelyi István
2026. 01. 04. 14:59
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ujhelyi István, Facebook: „Ha az Egyesült Államok egy másik szuverén ország vezetőjét – a nemzetközi jog kereteit teljesen figyelmen kívül hagyva – az éjszaka leple alatt fegyveresekkel elrabolja, akkor ezt mostantól más is megteheti? Miért is ne? Amit szabad Jupiternek, a kisökörnek nehogy már ne!? Észak-Korea nekirongyolhat Délnek? Pakisztán Indiának? Irán Izraelnek? Ki tiltja meg? Milyen erkölcsi, politikai értékrend, közmegegyezés gátolja meg? Vagy ki szólhat egy rossz szót is Kínának, ha végrehajtja a több évtizedes országegyesítő célját, és katonailag lerohanja Tajvant? Ha tapsolunk a világpolitikai térfél egyik oldalán valaminek, nem pfújolhatunk a másikra ugyanezért. Ha már deklaráltan semmibe veszünk nemzetközi szerződéseket, államközi garanciákat, akkor végül csak a farkastörvények maradnak – ott meg általában csak az erősek élnek sokáig, a prédáknak annyi.”

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelektisza

Tik-tak: Magyar Péter egy időzített bomba, az óra vészjósló ketyegése már hallatszik

Felhévizy Félix avatarja

Egyre erősödik sokakban az érzés.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.