Ambrózy Áron, Origo: „Aztán a lélegeztetőgép mint mindenre átváltható deviza egy pillanat alatt elértéktelenedett, miután a járványmatematikusok és a média addig hiszterizálta a közvéleményt a Covid alatt, hogy a kormány bevásárolt egy halom lélegeztetőgépet, amiknek a nagy része porfogóként folytatta karrierjét. Ilyen az, amikor nem a járvány tombol, hanem a független-objektív-sajtó. Bütyök, akit Magyar Péterként tart számon a nyilvánosság, ezt a kártyát húzta elő, miután megmutatták neki a valós közvéleménykutatási adatokat. Valamit pirítania kell, hiszen nagy verés néz ki neki áprilisban, és annyi rendszerváltó kártyát nem értékesített, hogy ne szoruljon meg pár év múlva. És elővette a lélegeztetőgép-sztorit, csak ő retyipapírral számol. Rámutat egy kormányzati költésre, majd bejelenti, hogy abból a pénzből ő 4 millió guriga retyipapírt vett volna. Az egész nemzetet akarja biliztetni.”