Április 12-én lehet választani

Dezse-Zelenka Dóra, Pesti Srácok: „Vagy április 13-án ébredhetünk egy másik Magyarországra. Ahol a vérszomjas kommentelők visszamennek abba a lyukba, ahonnan másfél éve előbújtak. Ennek a Magyarországnak lesz egy miniszterelnöke, aki nem az ukránoknak, hanem a szorgalmas és tenni, fejlődni akaró magyar családoknak “adja” a pénzt. Ugyanezen ország fiataljainak nem kell majd a kötelező sorkatonaság miatt aggódnia, hanem elmehetnek plusz tanulmányi pontokért tartalékos honvédnek, ha akarnak. Ugyanezen országban az édesanyák életük végéig 100-200 ezer forinttal többet kaphatnak kézhez. Ugyanezen országban a fiatalok továbbra is minden segítséget megkapnak, hogy boldogulni tudjanak és könnyen el tudják kezdeni az életüket építeni. Ugyanezen ország oktatása, közlekedése és egészségügye fejlődhet tovább, miután takarékra tettük mindazokat, akik most a fejlődés ellen dolgoznak nap, mint nap (és erről még büszkén be is számolnak). Ugyanebben az országban támogatják a családokat a szinte észrevehetetlen rezsiszámlákkal, a nyugdíjasokat 14. havi nyugdíjjal. Ugyanezen ország továbbra sem fog úszni az uniós hábórús pszichózisban lévő fősodorral, hanem józanul kiáll a békés megoldások mellett.”



