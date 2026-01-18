Megadja Gábor, Facebook: „Na, nagy vajúdások árán és a régi ellenzék félresöprése után Bütyöknek sikerült összepattintania a legújabb maszopszadeszt. Jók lesznek ezek a jelszavak: szakmaiság (vótmá!) és profizmus egyenesen az impextől, transzparencia, fenntarthatóság (haha) és KKV, azaz Shell. És ettől essen hasra a teljes áradás, mert nem láttuk még a posztkommunizmust. Árad a legújabb gyarmatosítási kísérlet, jó étvággyal tessék fogyasztani!”