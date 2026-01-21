„Az ATV és a Népszava szerkesztésére befolyást gyakorol a kormánypolitika”

Vásárhelyi Mária, Facebook: „A piac több mint háromnegyede a kormány közvetlen, direkt irányítása alatt áll és fenn maradó - függetlennek látszó rész legalább fele is közvetetten kormánybefolyás alatt van. Hogy mely orgánumokra tud közvetetten befolyást gyakorolni a kormány, azt onnan tudhatjuk, hogy ahol állami intézmények és vállalatok hirdetnek - pl. ATV, Népszava -, ott a kormánypolitikának nyilvánvalóan beleszólása van a szerkesztésbe.”