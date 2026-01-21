Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Az ATV és a Népszava szerkesztésére befolyást gyakorol a kormánypolitika”

„Az ATV és a Népszava szerkesztésére befolyást gyakorol a kormánypolitika”

Vásárhelyi Mária
2026. 01. 21. 6:39
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Vásárhelyi Mária, Facebook: „A piac több mint háromnegyede a kormány közvetlen, direkt irányítása alatt áll és fenn maradó - függetlennek látszó rész legalább fele is közvetetten kormánybefolyás alatt van. Hogy mely orgánumokra tud közvetetten befolyást gyakorolni a kormány, azt onnan tudhatjuk, hogy ahol állami intézmények és vállalatok hirdetnek - pl. ATV, Népszava -, ott a kormánypolitikának nyilvánvalóan beleszólása van a szerkesztésbe.”

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekmuri enikő

Muri Enikő nem finomkodott, rendesen kiosztotta Magyar Pétert

Csépányi Balázs avatarja

Ezt nem teszi zsebre a Tisza Párt elnöke.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.