„Az ember, aki Orbán Viktor akar lenni”

Szabó Gergő, Pesti Srácok : „Az utolsó hónapokban Magyar Péter igyekezett mindent leutánozni, amit Orbán Viktor csinált, csak hát nem túl hatékonyan, az pedig más kérdés, hogy milyen miniszterelnök lenne az, akinek abból áll az élete, hogy fő ellenfelét másolgatja, miközben arról beszél, hogy mindent jobban csinál, mint akit utánoz. Az agyhalál pillanatai természetesen a szektát is elérik, akik tűzön-vízen, ostobaságon és önleleplezésen keresztül kitartanak a zsebmessiás mellett, mert sosem az a fontos, hogy mik a tények, hanem csak az, hogy mit mond Magyar Péter. Így, a gyűlölködést pártolók örömmel fogadhatják azt a mértékű acsarkodást, amit a Szeretetország jegyében hintenek a szélbe a bosszúszomjas, kicsinyes tiszás potentátok.”