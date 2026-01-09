Horn Gábor, Facebook: „Most arról szól a magyarázkodás a jóstól, hogy az egyre nehezedő világpolitikai helyzetben nehéz lesz a recessziót elkerülni . Erről persze egyeztethetett volna Orbánnal, aki szerint az ő nagy barátja, Trump maga a béke ( lásd. még az egy éve ígért ; 24 óra alatt béke lesz , ha ő van , ígéretet ), másrészt szomorúan hívnám fel szegény miniszter figyelmét, hogy a recesszió nem lesz, hanem van és ennek jelenlétében jelentős szerepe van annak a túl terjeszkedő , verseny- és piac ellenes gazdaságpolitikának , amit évek óta folytatnak, annak a külpolitikának, ahol a szövetséges az ellenség, annak az ipar politikának , ahol az összeszerelő üzen a megoldás.”