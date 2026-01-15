Rendkívüli

Itt tart a Tisza Párt: elmondták, hogy megszorításokat akarnak, és azt is, hogy a választásig ezt el akarják titkolni

„Az Orbán-kormány elkótyavetélte a biztonságot”

„Az Orbán-kormány elkótyavetélte a biztonságot”

Friss Róbert
2026. 01. 15. 15:31
Friss Róbert, Népszava: „Most van az, hogy a magyar külpolitika vakon lecövekelt Washington, illetve Moszkva mellé, ostobán várva a Putyin-Trump párharc kimenetelét, öljék közben halomra a felek egymást Ukrajnában. Most, amikor - Trump meg a grönlandi rémálmai miatt - döcög a NATO, s nincs Európában számottevő erő, amely szavatolni tudná a mi szuverenitásunkat, most érzékelhető csak, mennyire szükségünk van - lenne - Európára, a biztonságot szavatoló közösségre, amit az Orbán-kormány felelőtlen önhittséggel elkótyavetyélt.”


 

