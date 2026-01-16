Perintfalvi Rita, Facebook: „És Magyarország – hála a 16 évnyi hipermacsó kormányzati nőgyűlöletnek – ott tart, hogy a nők nyilvános megalázásra és megfél:említésére igény van! Mi fog még történni április közepéig? Hová fognak még elfajulni a dolgok? Én azt mondom, hogy most legyen ELÉG!!! Mert már rég túlléptetek azon, amit nőként hajlandóak vagyunk elviselni! Kérem azokat a férfi honfitársaimat, akik értik miről beszélek, álljanak mellénk! Nem engedhetjük meg, hogy az orbáni rezsim utolsó, hörgő haláltáncában nők becsületét tiporja és képletesen vagy valósan a vé:rükben fürödjön!!!”