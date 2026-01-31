Rendkívüli

Meghalt Fenyő Miklós

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Az ukránok fenyegetőznek, mert csak ez maradt nekik”

„Az ukránok fenyegetőznek, mert csak ez maradt nekik”

Dezse-Zelenka Dóra
2026. 01. 31. 6:58
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Dezse-Zelenke Dóra, Origo: „Fenyegetőznek, mert ez maradt csak nekik. Egy évtizedek óta instabil államból fenyegetőznek, miközben ők maguk az évek alatt még a pohártartót is ellopták, ha rá volt égetve: Ukrajna kormányának a tulajdona. Fenyegetőzik azon nép vezetése, amelynek sosem sikerült megoldania, hogy külső támogatás nélkül átvészeljenek akár egyetlen hónapot is. Vagy az oroszok, vagy az amerikaiak mondták meg nekik, hogy mit hogyan csináljanak. Mindezt azért, mert az ukrán vezetés a hatásos marketingen, a lekonyult szájakon kívül csak ahhoz ért jobban, hogy hogyan tegye magáévá nemcsak az ukrán közpénzt, hanem azokat a forrásokat is, amiket külföldről kapnak.”


 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Robert C. Castel
idezojelekMoszkva

Robert C. Castel: Se kollektív Nyugat, se globális Dél

Robert C. Castel avatarja

A szövetségi valuta valódi értékének csupán a 7–18 százalékát éri.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.