„Az ukránok fenyegetőznek, mert csak ez maradt nekik”

Dezse-Zelenke Dóra, Origo: „Fenyegetőznek, mert ez maradt csak nekik. Egy évtizedek óta instabil államból fenyegetőznek, miközben ők maguk az évek alatt még a pohártartót is ellopták, ha rá volt égetve: Ukrajna kormányának a tulajdona. Fenyegetőzik azon nép vezetése, amelynek sosem sikerült megoldania, hogy külső támogatás nélkül átvészeljenek akár egyetlen hónapot is. Vagy az oroszok, vagy az amerikaiak mondták meg nekik, hogy mit hogyan csináljanak. Mindezt azért, mert az ukrán vezetés a hatásos marketingen, a lekonyult szájakon kívül csak ahhoz ért jobban, hogy hogyan tegye magáévá nemcsak az ukrán közpénzt, hanem azokat a forrásokat is, amiket külföldről kapnak.”



