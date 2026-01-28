Az ukránok nagyon várják az áprilist

Dezse-Zelenka Dóra, Facebook: „Azt látom az ukránok egyre türelmetlenebbül várják a tiszás győzelmet áprilisban. Hogy aztán bosszút álljanak a magyarokon amiért azok csak humanitárius segítséget nyújtottak nekik, meg adják az áramot és a gázt. Hát milyen mocskok vagyunk, nem?! Igazán feláldozhatnánk mindenünket értük. Na de majd a Tisza-kormánnyal.”