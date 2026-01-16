Csizmadia László, Civilek.Info: „Az orosz agresszor nem támadott meg egyetlen NATO-tagországot sem. Tegyük helyre a dolgokat. Az agresszor Európai Unión kívüli, testvéri szláv országra vetett szemet. Az amerikai elnök ébersége folytán már évekkel ezelőtt jelezte, hogy a NATO-s tagországok védelmének erősítése érdekében a költségvetésből legalább két százalékot kell erre a célra fordítani. Az orosz–ukrán háború még erősebben figyelmeztet arra, hogy a védelmi kiadásokat akár ötszázalékos mértékre is érdemes emelni. Ez akkor is megfontolandó, ha a szakértők álláspontja szerint ma a NATO hadi szempontból erősebb, mint Oroszország. Ha a tényeket vizsgáljuk, eredményként azt kapjuk, hogy az Oroszország felé irányított szankciók az európai gazdaság mélyrepülését okozták. Az unió vezetőinek akarata a háború eszkalálódása, mert ez segítheti birodalmi álmuk megvalósulását. A patrióták erre azt válaszolhatják, hogy stop!”



