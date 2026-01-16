Az unióban sorozásokba kezdtek, ugye, Vadai Ágnes!?

Vadai Ágnes, Facebook : „Orbán ma: »a nyomás arra, hogy magyar fiatalok menjenek katonaként Ukrajnába, nőni fog«. Bizonyíték sehol, csak a szokásos hazug propaganda. Ugye, Orbán Viktor!?”
Így írnak ők – Január 16., délután
