Így írnak Ők

Az utolsó csatát meg kell nyerni

Az utolsó csatát meg kell nyerni.

Kertész Dávid
2026. 01. 02. 7:10
Kertész Dávid, Origo: „Az idei választás tétje tehát nem pusztán az, hogy Magyarország folytatja-e a megkezdett utat, hogy tovább épülünk-e, hogy megmaradunk-e szuverén, erős országnak. A globalista erők ugyanis jelenleg visszavonulóban vannak, az utolsókat rúgják, és elkeseredetten harcolnak a patrióta világrendszer-váltás ellen. De bármennyire is elkeseredettek, még mindig veszélyesek. Veszélyesek, mert az erejük megmaradt, és egyetlen hibán múlik, hogy visszanyerjék a pozícióikat. Ha Magyarország, a szuverenista gondolkodás első és legerősebb bástyája elesik, ha elfoglalják hazánkat, akkor újra nyeregbe kerülhetnek. Nálunk dől el tehát, hogy sikerül-e végleg leszámolni a globalista hálózatokkal. Ha viszont győzünk, ha megnyerjük a választást, akkor olyan csapást mérünk erre a kígyóra, amiből nem tud felkelni. Van tehát remény, van esély arra, hogy végleg legyőzzük a mélyállamot, de ehhez ezt az utolsó csatát meg kell nyerni.”

