Azért nagy könnyebbség lesz a momentumosok nélkül.

Tompos Márton, Facebook: „Kubatov Gábor jobbnál jobb posztokkal szórakoztatja a nagyérdeműt. Nyilván a nagy része ezeknek szimpla hergelés, kamukeménykedés és még több hazugság. A Fidesznél ez a cukor, a só és a minden, mi jó. Az X vegyszer pedig maga az algoritmus. Így lett az, hogy a nagyon meggyőzőnek szánt Nézőpont »kutatásról« szóló posztjára nagyjából négyszer annyi nevetős reakció érkezett, mint támogató lájk. Nem röhög, a digitális honfoglalás így száll le a bicikliről!”



