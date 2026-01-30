Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Azt mégis a közmunka rántott ki ott bárkit is a nyomorból.”

Ambrózy Áron
2026. 01. 30. 14:40
Ambrózy Áron, Facebook: „Mi a terv ezzel? Csinálnak a Fideszkének egy 80-20-as témát? Mert azzal, hogy az SZDSZ romatagozata odamegy ordítozni, azzal nem Lázár lesz antipatikus. A roma szociológus meg a roma felnőttképző olyanokat ordít, hogy a rák egye ki a májadat, te Lázár, akkor tényleg jobban becsüljük azt, aki csak az intercity takarításáig jutott. Mert az utóbbi bizony tisztességes munka. A szociológuskodás viszont nem az, pláne, ha todományban csak idáig jutottak. Amúgy továbbra sem az a rasszista, aki munkán keresztül emberhez méltó életet szán a cigányoknak, hanem a belpesti libsik, aki a vidéki szegregátumokban felnőttpelenkázót és emberszafarit kívánnak berendezni, ahova három havonta lemennek egy délután erejéig simogatni és szociológuskodni. Lásd Tarnabodtól Csenyétéig, ahol az egy főre jutó szociológia Svábhegy hóhatár feletti részét is meghaladja, azt mégis a közmunka rántott ki ott bárkit is a nyomorból.”

