Balassát saját orbánozós körmondata kötötte gúzsba

Balassa Tamás, Népszava: „Bár Orbánról még azt az egyetlen pozitívumot sem lehet elmondani, hogy kilépett a Fideszből (pedig dicsőbb volna, mint megvárni, mint hogy a Fidesz lépjen ki belőle), még egyszer, merő felebarátságból: neki nem kell ahhoz se orgyilkosnak, se könyvelőnek, se betonmixer-kezelőnek lenni, hogy a maffiaállam érdemtelenséggel üljön tort körülötte.”



