Dobrev Klára Facebook: „Az ügyészség ismét végrehajtja a politikai megrendelést. Előzetes letartóztatásba akarják tenni Mezei Zsoltot a DK képviselőjelöltjét, kizárólag azért, hogy elhallgattassák, és ne tudja megvédeni magát. Ez a cél. Semmi más. Bezzeg a Szőlő utcában mindenkit gond nélkül szabadon engedtek volna.”
Így írnak ők – Január 30., délelőtt
