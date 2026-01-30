Dobrev Klára Facebook: „Az ügyészség ismét végrehajtja a politikai megrendelést. Előzetes letartóztatásba akarják tenni Mezei Zsoltot a DK képviselőjelöltjét, kizárólag azért, hogy elhallgattassák, és ne tudja megvédeni magát. Ez a cél. Semmi más. Bezzeg a Szőlő utcában mindenkit gond nélkül szabadon engedtek volna.”