Bonta szerint az új jegybanki vezetés „jobbnak látja sodródni az árral”

Bonta Miklós, Népszava: „Varga Mihály is elcsodálkozott azon, hogy az izmosodó forint kedvező hatása az importcikkek drágulási ütemére alig hatott. Az MNB elnöke talányosan fogalmazott: „Jelenleg nem tudjuk eldönteni, hogy ez a folyamat mennyire lesz tartós, tényadatok alapján hozzuk meg a szükséges döntéseket.” Magyarul: a nehezen lekövethető nemzetközi gazdaság helyzetének közeljövőjéről még elképzeléseik sincsenek. Vagyis a lassacskán egy esztendeje hivatalba lépett jegybanki vezetés jobbnak látja sodródni az árral.”