Gréczy Zsolt, Facebook: „Brutális hónapok jönnek. Mérhetetlen mennyiségű gyalázkodással. Kell a belső erő, a hit, a közösség összetartó szeretete, hogy mindezt kibírjuk. Van egy történelmi feladatunk. Olyan országot teremteni április közepétől, amelyben olyanok is léteznek, és van szavuk, akik nem mondják senkire, hogy ha nem engem támogatsz, ha nem értesz velem egyet, akkor vagy nem is vagy magyar, vagy fideszes vagy. Magyar vagyok, és nem fideszes - és nem tiszás. És soha nem is leszek egyik sem.”



