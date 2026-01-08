Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Chávez és Maduro mutat közös vonásokat a magyar ellenzékkel”

„Chávez és Maduro mutat közös vonásokat a magyar ellenzékkel"

Bálint Botond
2026. 01. 08. 6:45
Bálint Botond, Origo: „Mondjuk Chávez és Maduro mutat közös vonásokat a magyar ellenzékkel is, pont úgy adta el külföldieknek a nemzete stratégiai ágazatait, mint annak idején az MSZP meg az SZDSZ és ahogy azt a Tisza tenné, ha véletlenül hatalomra kerülne. A magyarországi baloldal pont úgy akarta eladni az oroszoknak MOL-t, ahogy a Maduro meg is tette.”

