Itt tart a Tisza Párt: elmondták, hogy megszorításokat akarnak, és azt is, hogy a választásig ezt el akarják titkolni

„Csak visítozik, mint a fürdőben dolgozó hölgy...”

„Csak visítozik, mint a fürdőben dolgozó hölgy...”

Bálint Botond
2026. 01. 15. 15:32
Bálint Botond, Pesti Srácok: „A világrendváltás oka egyébként az, hogy több új szereplő észrevette, hogy az USA és persze a csatolt részek, vagyis Európa, egy csomó dolgot tekint úgy a sajátjának, hogy azt nem tudja és nem is akarja megvédeni. Csak visítozik, mint a fürdőben dolgozó hölgy, ha valaki nekiáll emberkedni ott ahol még száz éve, és már száz éve ő volt az úr, de nem igazán megy a behatolók közelébe. Trump újítása a hülye demokraták után az, hogy fog egy baseball ütőt és a saját mezsgyéje környékén eltöri a térdét annak, aki ugrál. Európának egy leégett fejű gyufaszálja van ugyanerre a célra. Amit már bő tíz éve el is sikerült törni. Az EU elitje úgy visítozik Grönland miatt, hogy az amerikaiak baseball ütőjéről készült 1990 előtti fényképet mutogatja mindenkinek (tisztes távolból), aki elfárad az EU határaiig, vagy esetleg befárad a nyugat-európai nagyvárosokig megnézni, hogy a népe hol is fog lakni majd pár év múlva.”

