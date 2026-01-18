De, feltéve, ha előtte Ágoston is kiüti Larry Holmes-ot

Ágoston László, Facebook: „Tessenek mondani: boldogok vagyunk már? Ugye megnyerte a választást a békepárti amerikai elnök, volt is nagy öröm, "visítottak a lipsik", merevedése lett a Fidesznek és a Megafonnak. Azóta ez a békeelnök meg is kapta a béke-Nobelt! Igaz, hogy vesztegetésként a valódi nyertestől, de most már ott van az ő vitrinjében. Gondolom, ha Mike Tyson nekem adta volna az övét, én meg nehézsúlyú boxvilágbajnok lennék? Nem? De.”



