Vona Gábor, Facebook: „Én bízom a rendszerváltást akaró tömegben. Én bízom abban, hogy ez ma Magyarországon a demokratikus többség. Én bízom a Tisza-szigetek jó szándékában. Én bízom a lelkes szakértőkben. De nem bízom Magyar Péterben és a huszonvalahány fős pártjában. Ezért hirdettük meg ma a Rendszerváltó Reformkört, ahová pártszimpátiától függetlenül várunk mindenkit, akinek fontos, hogy legyen valódi rendszerváltás.”
Így írnak ők – Január 18., délelőtt
