„Debildiktatúra”

Balassa Tamás, Népszava: „Máskülönben: ha a Fidesznek annyi az üzenete, hogy ő egy biztos választás, amiről szerinte még tömegek nem értesültek, akkor ez a mondás szerény győzelmi esélyekkel kecsegtet. A Fidesz választása mellesleg valóban nem vitás: atombiztosan tenné debildiktatúrává a valaha nyugati reményeket tápláló Magyarországot.”