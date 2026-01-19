Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Ébresztő, magyarok: nehézsúlyú globalista rúgja ránk az ajtót!”

„Ébresztő, magyarok: nehézsúlyú globalista rúgja ránk az ajtót!”

Dúró Dóra
2026. 01. 19. 6:44
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Dúró Dóra, Facebook: „Életveszély hazánkra: Magyar Péter globalista héjákra bízná a magyar gazdaságot! Magyar Péter büszkén jelentette be, hogy Kapitány István, a Shell volt alelnöke lenne a gazdaságpolitika irányítója a Tisza Párt választási győzelme esetén.  Kapitány István a globális pénzügyi hálózatokat a kommunista hatalmi elittel összekötő, Borvendég Zsuzsanna munkáiból jól ismert impexes cégek egyike, az Interag üdvöskéje volt. A cég egy kommunista fedett ügynök irányításával a hatvanas években a mai Shell petrolkémiai vállalat kizárólagos magyarországi képviselője lett. Akkor hívták be az olajipari multit, amikor az világszerte már agyonmérgezte helyi gazdák földjeit.”

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nógrádi György
idezojelekGrönland

Grönland, Irán, Ukrajna

Nógrádi György avatarja

AZ ELMÚLT HÉT ESEMÉNYEI – Kijevben előbb fog elfogyni a kenyér, mint Moszkvában a kaviár.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.