„Ébresztő, magyarok: nehézsúlyú globalista rúgja ránk az ajtót!”

Dúró Dóra, Facebook: „Életveszély hazánkra: Magyar Péter globalista héjákra bízná a magyar gazdaságot! Magyar Péter büszkén jelentette be, hogy Kapitány István, a Shell volt alelnöke lenne a gazdaságpolitika irányítója a Tisza Párt választási győzelme esetén. Kapitány István a globális pénzügyi hálózatokat a kommunista hatalmi elittel összekötő, Borvendég Zsuzsanna munkáiból jól ismert impexes cégek egyike, az Interag üdvöskéje volt. A cég egy kommunista fedett ügynök irányításával a hatvanas években a mai Shell petrolkémiai vállalat kizárólagos magyarországi képviselője lett. Akkor hívták be az olajipari multit, amikor az világszerte már agyonmérgezte helyi gazdák földjeit.”